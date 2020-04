Ringrazio la direttrice de ilfoglietto.it per aver dato notizia della mia disavventura all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nel territorio di Santeramo in Colle (Bari).

Preciso subito che non sono un ornitologo né un botanico di professione. Questo per rispetto e riconoscenza verso coloro che da anni si dedicano allo studio scientifico dell'Alta Murgia per documentarne l'avifauna e la ricchezza botanica che la contraddistingue.

La passione che da anni mi spinge, ormai quotidianamente, a documentare l'avifauna stanziale e migratoria è esclusivamente e prevalentemente di tipo estetico. Non potrebbe essere diversamente per un fotoamatore iscritto da decenni alla FIAF.

Questo, però, non mi esonera dal documentare, segnalare e denunciare situazioni di palese inquinamento che quotidianamente osservo all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Tali situazioni si concretizzano nell'abbandono di rifiuti speciali e, in particolare, di amianto-eternit.

Nel ringraziare anche i lettori de ilfoglietto.it per l'attenzione dimostrata all'articolo a firma di Rocco Tritto, faccio dono di alcune immagini inedite del 22 novembre scorso.

Mi trovavo in una zona confinale, dove la Murgia pugliese cede il testimone alle prime balze lucane e, mentre vagavo inseguendo la linea immaginaria del confine, una visione appagò la mia curiosità.

Solo a chi batte sentieri di "confine”, dove tutto "passa", la Natura regala visioni sublimi, come può essere l'incontro di ... un 'Aquila reale scesa dal cielo.

