“Tornare a vincere” di Gavin O'Connor, con Ben Affleck, Al Madrigal, Michaela Watkins, Janina Gavankar, Glynn Turman, 2020, durata 108’, distribuito da Warner Bros Italia.

Disponibile on demand su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e, per il noleggio, su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.

Recensione consigliata sul blog cinematografo.it

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.