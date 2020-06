Mancano poco meno di 700 firme per raggiungere il traguardo di 5000 e far sì che la petizione per dire “No alla riduzione del Parco Regionale Sirente Velino, No alla distruzione della Fauna d’Abruzzo e Sì al rilancio dell’unico Parco Regionale d’Abruzzo” venga inoltrata al Presidente della Regione Abruzzo.

Di seguito, il testo della petizione, promossa da ben 15 Associazioni ambientaliste, che è possibile sottoscrivere su change.org

“La Giunta della Regione Abruzzo ha approvato una proposta di legge per la riduzione del Parco Regionale Sirente Velino di circa 8000 ettari soprattutto nella Valle Subequana ma anche sull’Altopiano delle Rocche. Una riperimetrazione contraria a ogni logica, non solo tecnico-scientifica di continuità e tutela ambientale, ma anche amministrativa e di buon senso, tanto più dopo che la Regione ha commissariato e lasciato il parco privo di organi di gestione dal 2015.

Di fatto, territori che oggi sono chiusi alla caccia perché compresi nel Parco, se la nuova perimetrazione venisse accettata, sarebbero aperti alle doppiette … un peggioramento sostanziale nella gestione del territorio e della fauna!

È assurdo il modo in cui la Regione Abruzzo tratta il suo unico Parco regionale, un territorio di grande valenza naturalistica e di fondamentale importanza per la biodiversità italiana dove vivono animali come il Lupo, l’Orso marsicano, il Cervo, il Camoscio d’Abruzzo, l’Aquila reale, l’Avvoltoio grifone, la Coturnice e tanti altri.

Chiediamo alla Regione Abruzzo di ritirare questa scellerata proposta e di rilanciare il Parco, investendo energie e risorse su proposte concrete anche di sviluppo economico che siano in grado di coniugare le reali esigenze del territorio e la salvaguardia ambientale.

Le Associazioni: WWF Abruzzo, Italia nostra – Consiglio delle Sezioni d’Abruzzo, CAI Abruzzo, LIPU, Salviamo l’Orso, Ambiente e/è Vita, Mountain wilderness, ENPA, Altura, Fare Verde Onlus, Federtrek, Federazione Nazionale Pro Natura, Cooperativa Ecotour, Orso and Friends, GUFI, Gruppo Italiano per le Foreste Italiane”.

