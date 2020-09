"L'esperienza fa la differenza" è il titolo del video che lo scrittore e divulgatore scientifico, Marco Malvaldi, ha realizzato all’Università di Pisa, la “sua” università, per invitare gli studenti a iscriversi a un ateneo ricco di storia e di prestigio, frequentando una vera e propria città-campus, unica nel panorama accademico italiano.

La sceneggiatura utilizza toni giocosi e animazioni grafiche per rivelare l’importanza della formazione in un ateneo prestigioso; formazione che accompagnerà un individuo per tutto il corso della sua vita. “Ti potranno rubare la bici, il cuore… – dice Malvaldi nel filmato girato nel cortile del Palazzo della Sapienza, centro e simbolo dell’Ateneo – ma non …”.

Malvaldi ha frequentato il dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell'Università di Pisa, dove si è laureato, ha conseguito il dottorato di ricerca ed è stato assegnista di ricerca. È autore di numerosi libri di narrativa e gialli, e di divulgazione scientifica. Nel 2020 ha pubblicato il suo ultimo romanzo, “Il borghese Pellegrino”, edito da Sellerio.

Il video è stato ideato, scritto e interpretato dallo stesso Malvaldi. Le riprese, il montaggio e le animazioni sono opera di Simone De Varti e Daniele Bonanni, anche loro laureati pisani, e i disegni di Letizia Ghelli. Il progetto è a cura dell’ufficio comunicazione dell’Ateneo.

GUARDA IL VIDEO

