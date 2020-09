Il prossimo 5 ottobre inizieranno le assegnazioni del Premio Nobel 2020. Istituito nel 1901, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato finora solo a 54 donne (in percentuale rappresentano circa il 4% del campione!).

Il numero delle Nobel scende a 21 se consideriamo le studiose che lo hanno ottenuto nelle discipline scientifiche.

E' lecito chiedersi i motivi di queste disparità che a mio avviso non dipendono dal fatto che le donne siano meno dotate dei colleghi, ma dal fatto che il talento può emergere solo a parità di condizioni nell’istruzione e nei percorsi di carriera: una situazione che nel passato, non si è verificata e che stenta a realizzarsi anche oggi.

Tenendo conto che Marie Curie ha ottenuto 2 Nobel, il totale dei Nobel assegnati alle scienziate è 21: 3 nel settore della fisica, 5 della chimica, 2 dell'economia e 12 della medicina. Il Nobel non è previsto per la biologia e la matematica.

Dorothy Hodgkin (1910-1994) è stata una biochimica britannica, pioniera nella tecnica di diffrazione dei raggi X che ha lavorato con intelligenza, intuito e fatica, per tutta la vita, scoprendo la struttura di importanti sostanze biochimiche come la penicillina, l'insulina e la vitamina B12.

Quando, dopo 31 anni di ricerche, ha vinto il Nobel per la Chimica nel 1964, il Daily Mail ha intitolato il quotidiano "Casalinga di Oxford vince il Nobel".

Per saperne di più: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", pag. 250, € 16, Ledizioni, Milano 2020. In libreria e on-line anche in versione e-book a € 6.99.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice su " Donne e scienza", collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/sara.sesti13

