Il prestigioso premio per l’economia, che verrà assegnato domani, 12 ottobre 2020, non era previsto dal testamento di Alfred Nobel.

È stato istituito nel 1969 dalla Banca di Svezia, con uno speciale fondo di dotazione per il conferimento del Nobel, in memoria del chimico, imprenditore e filantropo svedese, inventore della dinamite.

Finora sono due le studiose che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento.

Elinor Awan-Ostrom (1933 - 2012), politologa statunitense, l’ha ricevuto nel 2009 per aver dimostrato che è possibile una gestione collettiva ed efficiente delle risorse comuni: che esiste una terza via tra stato e mercato, tra pubblico e privato, categorie economiche che sono delle pure metafore e non si verificano nel concreto.

A Esther Duflo (1972) il Nobel è stato assegnato nel 2019 per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Il metodo applicato all’economia è lo stesso che si usa in medicina nei cosiddetti studi di trattamento e controllo dei farmaci e ha portato a interventi efficaci che spaziano dal microcredito in Etiopia, alla lotta alla corruzione in India, all’offerta di vouchers per l’uso di contraccettivi in Zambia, alle campagne di sensibilizzazione per il risparmio delle risorse idriche negli Stati Uniti.

