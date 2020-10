One Planet School, piattaforma online del WWF Italia, nell’ambito di un ambizioso progetto volto a “impostare un ordinato sistema educativo e formativo con una forte spinta verso l’innovazione, sui diversi temi trasversali, interdisciplinari e sinergici, della conoscenza e della conservazione attiva della natura”, ha di recente messo gratuitamente a disposizione degli utenti corsi di approfondimento suddivisi in lezioni contenenti schede, presentazioni, video e tanti materiali utili alla comprensione dei fenomeni e delle loro interconnessioni.

Attualmente, la piattaforma ospita ben 62 lezioni, suddivise in quattro corsi (La sfida della complessità, Noi siamo Natura, I grandi cambiamenti, Costruire il futuro), tenute da “alcuni dei migliori cervelli, nazionali ed internazionali, in tutti i campi della conoscenza".

Una delle 8 lezioni in cui si articola il corso “Noi siamo natura – Fiumi: Le arterie della Terra”, dal titolo “Un fiume di vita”, è svolta da Giovanni Damiani, biologo, già direttore generale dell’Anpa (ora, Ispra) e direttore tecnico di Arpa Abruzzo, ora presidente di G.U.F.I. (Gruppo Unitario per la difesa delle Foreste Italiane), associazione nata per contrastare attivamente l’assalto al patrimonio arboreo e boschivo e per diffondere le conoscenze sugli ecosistemi forestali.

Damiani, che ha scritto numerosi articoli per il nostro giornale, è anche specializzato nello studio delle acque interne, dei fiumi e dei laghi dai punti di vista eco-biologico e chimico, e ha contribuito alla messa a punto dei metodi per la determinazione della qualità delle acque e all’inserimento degli Indici Biotici nella normativa.

Il video della lezione “Un fiume di vita” di Giovanni Damiani

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.