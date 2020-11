Definita “la regina della scienza ottocentesca”, Mary Somerville (1780-1872) può essere considerata l’ultima delle grandi scienziate dilettanti. Fu maestra di Ada Byron e fece opera di divulgazione descrivendo e spiegando lo stato delle scienze con un linguaggio chiaro e comprensibile ad un lettore di media cultura.

Matematica e fisica britannica, approdò all’astronomia nel corso di una vita vissuta all’insegna della caparbietà di chi sa di avere una vocazione irresistibile e ne persegue la realizzazione a dispetto di tutti e di tutto.

La scienziata si era trasferita in Italia per motivi di salute del secondo marito, con cui visse a Firenze e a Napoli, dove morì. Riposa ora in una tomba nel piccolo Cimitero acattolico della città.

"L’immagine che ha lasciato di lei il grande scultore calabrese Francesco Jerace, la ritrae seduta su una seggiola intenta a scrutare un ideale orizzonte che per lei, scomparsa all’età di 92 anni, ha ormai la vastità dell’infinito, quello stesso celeste infinito a cui rivolgeva il suo sguardo di astronoma, una delle prime della storia".

Il "cimitero degli Inglesi", prima quartiere a luci rosse, poi sepolcreto acattolico, quindi parco pubblico, è un angolo poco noto della città. L'associazione “Toponomastica femminile” ha sostenuto il restauro della tomba nel 2017.

Per saperne di più sulle prime astronome: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", Ledizioni 2020, 250 pagine, 16 euro. Anche in versione e-book.