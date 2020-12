Siate gentili con le mucche. La storia di Temple Grandin di Beatrice Masini, illustrazioni di Vittoria Facchini, Editoriale Scienza, 2015, euro 12,90 – disponibile anche in versione e-Book. Vincitore del premio Leggimi forte 2016 (sezione bambini) - Selezionato per il Premio Bancarellino 2016 - Secondo classificato al Premio letteratura ragazzi Cento 2017 (sezione illustratori).

Recensione di Sara Sesti

L’autrice racconta l’emozionante storia di una bambina chiusa in se stessa, una ragazzina ostinata, che diventerà una studiosa conosciuta in tutto il mondo per le sue ricerche sugli animali allevati per nutrirci.

Temple Grandin è ora professoressa di Scienze animali all’università del Colorado e tra le più note personalità affette da autismo che sono riuscite a fare della loro vita quello che volevano per sé.

Il libro di Beatrice Masini è pubblicato da Editoriale Scienza nella collana "Donne nella scienza" dedicata alle adolescenti dagli 11 ai 14 anni.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice su "Donne e scienza", collabora con l'Università delle donne di Milano

