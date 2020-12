Dice Walter Tocci, ex vice sindaco di Roma durante la prima e la seconda giunta Rutelli,: “Bisogna darsi urna mossa, sono sconcertato dall'impreparazione dei partiti. Pd e 5S? Sarebbe un bel gesto se riconoscessero la loro impreparazione. I 5 Stelle hanno deluso le aspettative, ma anche i dem non hanno saputo costruire un'alternativa credibile. Sarebbe bello se costituissero un'alleanza dell'umiltà, mettendo da parte i simboli in favore di una grande lista civica per far crescere una nuova classe dirigente di giovani che potrebbe travolgere la destra”.

Se l’iniziativa che propone Tocci non viene – e difficilmente verrà – dai rimbambiti dem e grillini, la prenda qualcun altro.

L’Anpi potrebbe essere l’associazione più adatta per l’adunata dei refrattari. La battaglia che si prospetta a Roma avrà una cornice democratica e antifascista contro una destra nostalgica e corrotta.

Chi più dell’Anpi, che lo sta già facendo a livello politico nazionale, può promuovere la raccolta di forze politiche, sindacali, associative in genere per una grande coalizione civica?

Il programma a grandi linee c’è già. È quello che hanno perseguito con le loro innumerevoli battaglie, seppure a spezzoni, le forze partecipative dei cittadini in questi anni nei quartieri e nei Municipi, fondato sulle trasformazioni urbane e la sostenibilità ambientale che è dentro a quello più generale, green e digitale, che sta adottando l’Europa anti-sovranista e, speriamo, il governo Conte con il Next Generation Eu.

Il problema principale è dar vita da subito a un movimento civico che raccolga quel programma e promuova persone nuove, motivate idealmente, competenti amministrativamente, oneste.

Perché mentre ancora si discute e la scena è dominata dai tatticismi del Pd e del M5s, Roma viene silenziosamente espugnata da Meloni e Salvini, a cominciare dalle periferie e dalle zone popolari.

Aldo Pirone

Coautore del libro "Roma '43-44. L'alba della Resistenza"

