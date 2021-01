I Am Greta – Una forza della natura , regia di Nathan Grossman, con Greta Thunberg – Genere: Documentario; Soggetto: Peter Modestij, Hanna Lejonqvist, Per K. Kirkegaard; Fotografia: Nathan Grossman, Johan Hannu, Eric Vallsten, Irene Baqué, Daniel Ivarsson; Musiche: Jon Petter Ekstrand (Jon Ekstrand), Rebekka Karijord; Montaggio: Hanna Lejonqvist, Charlotte Landelius; Suono: Johan Johnson; Svezia 2020; durata 97’; distribuito da Koch Media; visione per tutti; su Amazon Prime Video, dal 3 gennaio 2021.

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.