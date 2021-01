L’eurozona, dice l’Ocse, primeggia nel mondo per emissioni sovrane di green bond, ossia obbligazioni a vocazione ecologica.

La Francia è la prima in classifica, con un 37% di emissioni in totale, ma l’intera area arriva al 75%. Anche l’Italia sta pensando di emetterne un po’, trovandosi persino in buona compagnia con Spagna e Danimarca. Tante sensibilità ambientale non stupirà i conoscitori delle cose europee.

I politici dell’Europa non perdono occasione per ricordare le proprie vocazioni, che ampliano la declinazione dei diritti umani fino a includere quello di respirare aria pulita circondati da una temperatura sopportabile.

Qualcuno osserverà che diventare paladini dell’ambiente in un mondo dove primeggiano Usa e Cina, che hanno altre priorità – diciamo – somiglia a una causa persa. Succede, infatti, in Europa.

Maurizio Sgroi

giornalista socioeconomico

Twitter @maitre_a_panZer