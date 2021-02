L'evoluzione della tecnologia ha raggiunto traguardi straordinari per eliminare le ingombranti tastiere dai computer.

IL NUOVO DISPOSITIVO ha le seguenti caratteristiche: è leggerissimo, di piccole dimensioni, privo di tasti (per il riposo delle dita), elegante, affidabile, design e apparenza squisita. Inoltre, funziona senza pile, è affidabile, non richiede cavo né collegamento bluetooth.

Facile da usare, fornisce risposta sensibile anche a bassissima pressione delle dita, ed è portatile come pochi altri oggetti, in sicurezza. Resiste agli schizzi (funziona anche sott'acqua: provare per credere!) E' biodegradabile.

Piccolo svantaggio: richiede di tanto in tanto una banale manutenzione (seguire il libretto delle istruzioni) e siccome costa poco è facilmente sostituibile. Non possiede il tasto [canc] ma si può avere lo strumento per cancellare sull'apice.

Si chiama "matita". Ve la consiglio. Io ne faccio un larghissimo uso, assieme (ma mooolto di più) agli altri strumenti di scrittura.

Giovanni Damiani

Già Direttore di Anpa e Direttore tecnico di Arta Abruzzo

