Fisica, biologa e filosofa, Evelyn Fox Keller (1936) è considerata l'esponente di maggior spicco dell' epistemologia femminista.

Il suo sguardo critico e razionale si appunta sul linguaggio usato nella ricerca, mostrando le conseguenze operative e scientifiche dei presupposti culturali e di genere di cui gli scienziati sono portatori, presupposti che emergono nelle metafore e nei termini utilizzati nei loro lavori.

Secondo Evelyn Fox Keller, non basta essere donne per fare scienza in modo diverso dagli uomini: si fa scienza diversamente se la consapevolezza di genere agisce in chi fa ricerca.

Per approfondire la sua biografia: http://www.universitadelledonne.it/foxkeller.htm

Testo da: Sara Sesti e Liliana Moro, "Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", Ledizioni, 2020

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice su " Donne e scienza"

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/sara.sesti13