Uncle Frank , regia di Alan Ball, con Paul Bettany - Frank Bledsoe, Sophia Lillis - Beth Bledsoe, Peter Macdissi - Walid "Wally" Nadeem, Judy Greer - Kitty Bledsoe, Steve Zahn - Mike Bledsoe, Lois Smith - Zia Butch, Margo Martindale - Mammaw Bledsoe, Stephen Root - Daddy Mac, Jane McNeill - Neva, Caity Brewer - Marcia, Hannah Black - Janis, Banks Repeta - Bullet 11enne, Isabella Pambianchi - Mae Ray 11enne, Burgess Jenkins - Beau, Zach Strum - Tee Dub, Colton Ryan - Bruce, Britt Rentschler – Charlotte, Alan Campbell - Bernard, Cole Doman - Frank 16enne, Michael Perez - Sam 15enne; Sceneggiatura: Alan Ball; Fotografia: Khalid Mohtaseb; Musiche: Nathan Barr; Montaggio: Jonathan Alberts; Scenografia: Darcy Scanlin; Costumi: Megan Stark Evans; Durata: 95’; Genere: Drammatico; USA 2020; Produzione: Alan Ball, Bill Block, Michaele Costigan, Jay Van Hoy, Peter Macdissy, Nathan Barr per Your Face Goes Here Entertainment, Byblos Entertainment, Cota Films, Parts & Labor; in programmazione su AMAZON PRIME VIDEO.

Recensione consigliata su mymovies.it



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.