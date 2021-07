Il 15 giugno 2021 è stato assegnato il Goldman environmental prize, che ogni anno va a coloro che si sono distinti nella lotta per la salvezza del Pianeta.

Il premio è stato assegnato a Sharon Lavigne dagli Stati Uniti, Gloria Majiga-Kamoto dal Malawi, Thai Van Nguyen dal Vietnam, Maida Bilal dalla Bosnia ed Erzegovina, Kimiko Hirata dal Giappone e Liz Chicaje Churay dal Perù.

Un’ insegnante il cui attivismo ha fermato la costruzione di un impianto di produzione di plastica da un miliardo di dollari lungo il fiume Mississippi;

una donna i cui sforzi hanno portato alla creazione di un parco nazionale in Perù delle dimensioni di Yellowstone;

la leader di una comunità la cui organizzazione ha bloccato per 500 giorni le attrezzature pesanti fermando la costruzione di due dighe nei Balcani;

un’attivista che ha aiutato a cancellare 13 centrali elettriche a carbone in Giappone (la prima donna vincitrice del premio dal Giappone);



un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare i pangolini in via di estinzione dal commercio illegale di animali selvatici e a porre fine al bracconaggio;

e una donna che ha combattuto per un divieto nazionale sulla produzione di plastica sottile in Malawi.

Sono “leader che hanno le potenzialità per ispirare altre persone ordinarie a compiere azioni straordinarie per proteggere la Terra” e a loro va il merito di insegnare qual è il percorso da seguire per mantenere l’equilibrio con la natura, chiave per la nostra sopravvivenza.

Scienziate per l’ambiente in: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie”, Ledizioni 2020, pag. 250.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

