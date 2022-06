I Tuttofare , regia di Neus Ballús, con Mohamed Mellali - Moha, Valero Escolar - Valero, Pep Sarrà - Pep, Paqui Becerra - La proprietaria della ditta idraulica, Pere Codorniu - Il nonno, Lucia Escolar, Aina Rue Puigoriol, Gemma Rue Puigoriol, Oriol Cervera, Alessia Bofarull; Sceneggiatura: Neus Ballús, Margarita Melgar, Pau Subirós; Fotografia: Anna Molins; Musiche: René-Marc Bini; Montaggio: Neus Ballús, Ariadna Ribas; Scenografia: Marta Collell; Costumi: Alba Costa; Effetti: Manel Medina; Titolo originale: Sis Dies Corrent; Commedia, Spagna – 2021; Durata: 85’; Produzione: Miriam Porté per Distinto Films, El Kinògraf; Distribuzione: Academy Two; nelle sale dal 9 giugno 2022; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13.

