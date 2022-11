“Ecco l'orrore quotidiano che vediamo al pronto soccorso. Le donne, spesso, non hanno la forza di raccontare. Ma i corpi e le lesioni parlano per loro, rivelano vertigini di orrore quotidiano. Per questo abbiamo deciso di mostrare la violenza domestica come la vediamo noi al pronto soccorso: ossa rotte, nasi spaccati, occhi pesti, mani fratturate, polsi slogati, gambe rotte, coltellate, bruciature, morsi, segni di strangolamento, ferite da torture con pezzi di vetro. O addirittura un pugnale nella schiena (come nella foto). Lo scenario di una guerra nascosta”...

Il 21 novembre 2019, sono state messe in mostra, all'ospedale San Carlo di Milano, le radiografie delle vittime della violenza degli uomini sulle donne: uno spettacolo sconvolgente.

Curatrice dell’esposizione la chirurga Maria Grazia Vantadori con la Fondazione Pangea.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/