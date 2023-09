Enti di ricerca

A Firenze il 62° Congresso nazionale delle Scienze Neurologiche Ospedaliere

Disturbi del sonno, ictus, demenze, emicrania e sclerosi multipla, con un occhio rivolto soprattutto agli avanzamenti della ricerca e alle ultime terapie disponibili per queste patologie, fino alle opportunità di prevenzione e cura attraverso sistemi di intelligenza artificiale, robotica e telemedicina, per una migliore assistenza anche a casa e non solo in ospedale. Ma anche medicina di genere, bioetica e cure palliative, con sessioni dedicate a tematiche più trasversali come la formazione dei giovani neurologi.

Non solo: ampio spazio ai principali opinion leader di settore, con un ospite d'eccezione, il professor Vittorio Gallese, che terrà una lettura magistrale sul nostro rapporto con le immagini digitali. Infine, la parte 'politica', per discutere e confrontarsi sulle risorse sanitarie messe a disposizione dal Pnrr e la riorganizzazione dei servizi territoriali con il Dm77, per gestire al meglio i percorsi clinico-assistenziali attraverso i diversi setting di cura nelle fasi di malattia.

Di tutto questo si discuterà in occasione del 62° Congresso Nazionale delle Scienze Neurologiche Ospedaliere (SNO), che si terrà a Firenze dal 27 al 30 settembre 2023, presso il Palazzo degli Affari – Piazza Adua, 1.

All'evento sono attesi circa 350 relatori provenienti da tutta Italia e ospiti internazionali, con 6 sessioni plenarie e 39 simposi paralleli. Inoltre, saranno 65 le comunicazioni orali e circa 70 gli e-poster presentati per dare spazio ai giovani ricercatori.

