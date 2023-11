Enti di ricerca

“Psychaché”, progetto educativo per contrastare il disagio giovanile

Giovedì, 9 novembre, alle ore 11, nell’ambito del ciclo "Suicidio: studi, prevenzione e postvenzione", il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento ospita un incontro dedicato a "Psychaché", progetto educativo rivolto alla prevenzione del disagio e del suicidio nei giovani e negli adolescenti.

“Psychaché” - in greco antico "il dolore mentale" - nasce a Rovereto nel 2019 dall’impegno della psicologa e psicoterapeuta Giovanna Bronzini. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul problema del disagio nei giovani e negli adolescenti, per indagarne le cause e le possibili strategie di prevenzione.

Con la collaborazione del regista Michele Comite e dell’associazione Ama, Bronzini ha poi creato un laboratorio teatrale nel quale ragazzi e ragazze potessero dare voce alle proprie paure, desideri e malesseri. Una parte del laboratorio si è svolta nelle aule del Liceo Rosmini di Rovereto sotto la guida della docente Maria Frapporti.

Da questo lavoro è nato “Bunker”, spettacolo scritto e interpretato da studenti e studentesse che mette in luce l’omertà, l’ipocrisia, l’incertezza e la perdita di riferimenti che i giovani sperimentano in questa società.

Durante lo scorso anno scolastico, il progetto si è ampliato in un percorso di educazione civica, portato avanti da Bronzini e Frapporti con la collaborazione del personale docente delle scuole Levinas di Bolzano, Guetti di Tione e Don Milani di Rovereto.

Il lavoro si è concentrato su come i social possano interpretare gli atti di rinuncia alla vita e sulle contraddizioni di questi strumenti.

Intervengono al Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale: Giovanna Bronzini, psicologa-psicoterapeuta, responsabile del progetto “Psychaché”; Maria Frapporti, insegnante presso il Liceo Rosmini di Rovereto. Introduce Deborah Fraccaro, sociologa e ricercatrice. Con la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del “Collettivo Clochart”.

L’incontro sarà presieduto e moderato da Domenico Tosini, ordinario di Scienze politiche e sociali e responsabile del ciclo seminariale.

Per maggiori informazioni: https://webmagazine.unitn.it/node/118352/.

