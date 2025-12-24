Giornale on-line fondato nel 2004

Mercoledì, 24 Dic 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Enti di ricerca

Università & Ricerca

Da UniPi un messaggio di pace di 180 metri che si vede dal cielo

Dettagli
Redazione

Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto erboso è stata trasformata in una grande tavolozza naturale per la realizzazione di una scritta a forte valore simbolico. La parola latina PAX, estesa per circa 180 metri e visibile anche dagli aeromobili in fase di atterraggio presso l’aeroporto “Galileo Galilei”, campeggia nel paesaggio agrario come messaggio universale di pace, equilibrio e armonia.

L’intervento è stato progettato e realizzato dal gruppo di ricerca del CeRTES – Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, che ha scelto un approccio non invasivo, pienamente integrato nel contesto territoriale e rispettoso dell’ambiente.

"La scelta della parola PAX risponde a un elevato valore comunicativo, capace di trasmettere un messaggio chiaro e immediato attraverso il linguaggio del paesaggio", spiegano dal CeRTES.

Dal punto di vista tecnico, la scritta è stata ottenuta mediante l’impiego di robot tagliaerba a batteria, dotati di sistemi di navigazione satellitare. La programmazione del taglio a due differenti altezze ha permesso di creare un contrasto cromatico stabile nel tempo, rendendo la scritta chiaramente leggibile sia da terra sia da piattaforme aeree e satellitari.

"L’iniziativa rappresenta un significativo caso applicativo delle potenzialità offerte dalle tecnologie di automazione nella gestione dei tappeti erbosi, dimostrando come precisione operativa, sostenibilità ambientale e comunicazione visiva possano convergere in un unico progetto - dicono dal CeRTES - L’esperienza conferma inoltre il ruolo della ricerca agronomica nel valorizzare il territorio attraverso soluzioni tecnicamente avanzate e a basso impatto".

Il progetto è stato realizzato dal gruppo di ricerca del Centro Ricerche Tappeti Erbosi Sportivi dell’Università di Pisa, coordinato da Marco Volterrani, con la collaborazione di Simone Magni, Giuliano Sciusco, Tommaso Federighi, Marco Fontanelli, Mattia Fontani, Lisa Caturegli e Maria Giulia Parrinelli. L’area sperimentale è stata messa a disposizione dall’azienda Bindi Pratopronto Nord di Marco Bindi.

(Fonte: UniPi)

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Da UniPi un messaggio di pace di 180 metri che si vede dal cielo

Nella campagna di San Piero a Grado, alle porte di Pisa, un’area di circa tre ettari di tappeto...
empty alt

Auguri per un 2026 di Pace e di rinascita

Cari Lettori,mentre il 2025 volge al termine tra le ombre di guerre che feriscono l'Europa e...
empty alt

Tumore del colon retto: identificato nuovo potenziale bersaglio terapeutico

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, coordinato dalla...
empty alt

Paesi asiatici e tecnologia made in Usa salvano il commercio nel 2025

I flussi commerciali del 2025, scrive Ocse nel suo ultimo outlook sull’economia internazionale,...
empty alt

“Primavera”, film colto ma accessibile al pubblico, classico ma contemporaneo

Primavera, regia di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia (Cecilia), Michele Riondino (Antonio...
empty alt

L’Opec sul petrolio gioca al ribasso

Sembra che l’Opec sia tornata al passato, ai primi anni Dieci del nuovo secolo, quando...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top