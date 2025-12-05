Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 05 Dic 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Ambiente & Salute

Anci e Legambiente al Governo: stanziare maggiori fondi per demolizione immobili abusivi

Dettagli
Redazione

Come emerge dall’indicatore sull’abusivismo edilizio curato dall’Istat in collaborazione con il Cresme nell’ambito del rapporto BES 2022, l’edilizia illegale è cresciuta nel nostro Paese del 9,1% rispetto al 2021, con un incremento che non si registrava dal 2004 (anno successivo all’ultimo condono edilizio), con una situazione definita “insostenibile” nelle regioni del Mezzogiorno.

Una delle cause principali di questa persistenza del fenomeno è sicuramente quella delle mancate demolizioni: i 485 Comuni che hanno risposto al monitoraggio civico promosso da Legambiente nel 2023 in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio (le regioni storicamente più colpite dal “mattone illegale”), nell’ambito della campagna “Abbatti l’abuso”, hanno dichiarato di aver eseguito complessivamente solo il 15,3% delle 70.751 ordinanze emesse dal 2004 al 2022.

A fronte di questa situazione, risultano esaurite le risorse destinate a sostenere i Comuni che effettuano le demolizioni previste sia dal Fondo per la demolizione di opere abusive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, istituito con la legge 205 dicembre 2017, che dal Fondo di rotazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, denominato “Fondo per le demolizioni delle opere abusive”, istituito con la legge n. 326 del 24 novembre 2003.

Anci e Legambiente chiedono al Governo e al Parlamento di prevedere nella Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione al Senato, di rifinanziare entrambi i fondi con risorse adeguate, approvando l’emendamento in fase di esame da parte della Commissione Bilancio del Senato, che prevede una dotazione di 75 milioni di euro per il Fondo di rotazione istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e assegnando al Fondo istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risorse annuali pari a 10 milioni di euro per il 2026, 2027 e 2028, che consentano di soddisfare le domande di contributo presentate dai Comuni, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti.

(Fonte: Anci/Legambiente)

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Anci e Legambiente al Governo: stanziare maggiori fondi per demolizione immobili abusivi

Come emerge dall’indicatore sull’abusivismo edilizio curato dall’Istat in collaborazione con il...
empty alt

Il "Big Beautiful Bill Act" di Trump fa esplodere il debito pubblico Usa

Un corposo paper pubblicato di recente dal NBER ci mette nella condizione di comprendere meglio...
empty alt

UniTrento ospita seminario su “Migrazioni, salvataggi in mare e geografie del Mediterraneo”

Un mare che unisce e divide, che accoglie e respinge, che salva e troppo spesso inghiotte: il...
empty alt

“The Teacher”, film di lotta ispirato a fatti reali sulla tragica realtà palestinese

The Teacher, regia di Farah Nabulsi, con Saleh Bakri (Basem El-Saleh), Imogen Poots (Lisa),...
empty alt

La sfida di Schlein a Meloni? Iniziativa inopportuna

La Schlein lancia la sua sfida a Giorgia Meloni: vengo ad Atreju se a sfidarmi sei tu Giorgia....
empty alt

Ponte sullo Stretto, rese note le motivazioni del disco rosso della Corte dei conti

La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha depositato in data...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top