Isabella Lugosky-Karle e il Nobel negato

Il 3 ottobre del 2017, all’età di 95 anni è deceduta Isabella Lugosky-Karle, ricercatrice che diede fondamentali contributi alla comprensione di strutture molecolari, con la tecnica della diffrazione dei raggi X.

Suo marito, Jerome Karle (1918-2013), ottenne il Premio Nobel per la Chimica nel 1985 insieme a Herbert Aaron Hauptman (1917-2011) per i loro successi nello sviluppo dei metodi diretti per la determinazione delle strutture dei cristalli.

Peccato che Isabella aveva collaborato allo stesso progetto, ma non ha mai ricevuto alcun riconoscimento.

"Mi occupo della parte pratica del progetto mentre Jerome di quella teorica, insieme formiamo una buona squadra che necessita di entrambe le competenze", diceva del loro lavoro.

Troppo modesta o rassegnata al contesto dell’epoca?

Per saperne di più sulle scienziate cui il Nobel è stato negato: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", Ledizioni, 2023 e Brevi Biografie “Nobel negati”.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/