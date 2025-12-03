Approfondimenti

Maud Menten: una legge al femminile

Tutti gli studenti di chimica e biochimica incontrano, prima o poi, l’equazione di Michaelis-Menten: una formula che descrive la velocità delle reazioni catalizzate dagli enzimi e ne misura l’efficienza. Ciò che spesso sfugge è che dietro questa scoperta fondamentale c’è una scienziata: la canadese Maud Leonora Menten (1879-1960).

Laureatasi in Chimica all’Università di Toronto nel 1904, Menten ottenne il dottorato nel 1911.



Dopo un primo interesse per la fisiologia, intraprese la carriera di ricercatrice e contribuì in modo decisivo alla comprensione delle reazioni enzimatiche. Fu lei a formulare l’equazione che porta il suo nome accanto a quello di Michaelis, una legge essenziale per descrivere l’interazione tra un enzima e il suo substrato e per determinare la velocità delle reazioni catalizzate.



Determinata e instancabile, dopo il dottorato lavorò come primaria di patologia al Children’s Hospital di Pittsburgh, distinguendosi per un impegno fuori dal comune: si racconta che in alcune occasioni arrivasse a lavorare fino a 18 ore consecutive.



Al di fuori del laboratorio, era una figura sorprendentemente eclettica: musicista e clarinettista, pittrice, poliglotta — parlava russo, francese, tedesco, italiano e perfino una lingua dei nativi americani.

Nel 1944, pubblicò la tecnica azo-dye, utilizzata per diagnosticare varie forme di leucemia, e nello stesso anno fu tra i pionieri dell’elettroforesi, metodologia che ancora oggi ha un ruolo centrale nella ricerca scientifica.

Eppure, nonostante il talento e i contributi d’eccezione, la nomina a docente ordinaria arrivò solo nel 1948, quando aveva già 69 anni.

Negli ultimi anni della sua carriera lavorò come ricercatrice al British Columbia Medical Research Institute, dal 1951 al 1953.