Editoriali

Il Foglietto cambia pelle, ma non l’anima!

Nei 19 anni di vita del Foglietto della Ricerca (il primo numero risale al marzo 2004), la veste grafica del giornale, nel tempo, si è aggiornata per venire incontro alle richieste dei nostri lettori e renderne la lettura sempre più graficamente gradevole.

Così, la redazione ha dato vita ad un nuovo progetto per rispondere alle richieste dei lettori e mettere online un nuovo portale de ilfoglietto.it con una veste grafica tutta nuova e disegnata per facilitarne la lettura, adattandosi graficamente in modo automatico a computer, tablet, smartphone, web tv, ecc..

Sono state aggiornate le nove sezioni del giornale: “Editoriali”, “Approfondimenti”, “Economia”, “Ambiente & Salute”, “Università & Ricerca”, “Film & Libri”, “l’angolo di Boschi”, “Iniziative & Eventi”, “Pianeta giustizia”. Il portale è stato potenziato con un nuovo motore di ricerca che agevola il recupero degli articoli pubblicati dal Foglietto negli anni e tuttora online.

Tutto ciò è stato possibile grazie ai suggerimenti e alla generosità di tanti lettori, al contributo dell’intera redazione ed alla professionalità di Fabrizio Rossiello, Web Architect di questo progetto.

Nella speranza che la nuova versione on-line del Foglietto incontri il gradimento dei nostri lettori, auguriamo a tutti buona navigazione su https://ilfoglietto.it