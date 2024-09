Editoriali

La sorpresa del Brandeburgo

La cosa buona è che l'ascesa in Germania della Afd, che comunque c'è stata, è stata sopravanzata da quella, per molti inaspettata, della Spd che con il 30,9% si conferma primo partito in un lander storicamente suo, guadagnando 4,5 punti.

Inoltre, vi è stato il calo di oltre tre punti in percentuale della Cdu e la buona affermazione dei separatisti della Linke di Sahra Wagenknecht e della sua Bsw.

La crescita di oltre 10 punti dell'affluenza alle urne che è passata dal 61,2 al 72,9 dice che per un'affermazione antifascista anche sofferta ci vuole la partecipazione popolare.

Tuttavia su questo risultato in controtendenza parziale con il voto in Sassonia e Turingia hanno pesato fattori molto locali e anche un certo richiamo al "voto utile" nell'area democratica.

Scholz si sente puntellato dalla vittoria del leader Spd brandeburghese Dietmar Woidke, assai popolare rispetto a lui, e questo non mi sembra un risvolto positivo del risultato elettorale. Per vincere tra un anno le prossime elezioni nazionali la Spd, oltre a vedere che cosa non ha funzionato nelle sue politiche e a cambiarle, deve cominciare a mutare candidato.

Non si vince con i puntellati.