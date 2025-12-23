Auguri per un 2026 di Pace e di rinascita

Giornale on-line fondato nel 2004

Cari Lettori,
mentre il 2025 volge al termine tra le ombre di guerre che feriscono l'Europa e devastano Gaza, tra le piaghe della povertà, la lotta per un lavoro dignitoso, la precarietà quotidiana e il grido di chi attende per mesi e mesi cure mediche, vi auguriamo un 2026 illuminato dalla luce della scienza e della cultura.

Che il nuovo anno porti Pace, solidarietà concreta per i bisognosi, opportunità di impiego stabile e diritto universale alla salute, alla casa e all’istruzione.

Come la conoscenza ha unito l'umanità contro pandemie e oscurantismi, così possa ispirarci a tessere ponti di Pace, equità e innovazione.

Dalla redazione del Foglietto, serene festività e buon 2026 a Tutte e a Tutti!

Tumore del colon retto: identificato nuovo potenziale bersaglio terapeutico

Un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, coordinato dalla...
Paesi asiatici e tecnologia made in Usa salvano il commercio nel 2025

I flussi commerciali del 2025, scrive Ocse nel suo ultimo outlook sull’economia internazionale,...
“Primavera”, film colto ma accessibile al pubblico, classico ma contemporaneo

Primavera, regia di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia (Cecilia), Michele Riondino (Antonio...
L’Opec sul petrolio gioca al ribasso

Sembra che l’Opec sia tornata al passato, ai primi anni Dieci del nuovo secolo, quando...
“L’ombra del corvo”, film struggente, inquietante, a tratti spaventoso

L’ombra del corvo, regia di Dylan Southern, (titolo originale The Thing with Feathers, tratto dal...

