Editoriali

Auguri per un 2026 di Pace e di rinascita

Cari Lettori,

mentre il 2025 volge al termine tra le ombre di guerre che feriscono l'Europa e devastano Gaza, tra le piaghe della povertà, la lotta per un lavoro dignitoso, la precarietà quotidiana e il grido di chi attende per mesi e mesi cure mediche, vi auguriamo un 2026 illuminato dalla luce della scienza e della cultura.

Che il nuovo anno porti Pace, solidarietà concreta per i bisognosi, opportunità di impiego stabile e diritto universale alla salute, alla casa e all’istruzione.

Come la conoscenza ha unito l'umanità contro pandemie e oscurantismi, così possa ispirarci a tessere ponti di Pace, equità e innovazione.

Dalla redazione del Foglietto, serene festività e buon 2026 a Tutte e a Tutti!