Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 14 Dic 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Editoriali

Editoriali

Donne e fisica dopo i Nobel 2025

Dettagli
Sara Sesti

“La Fisica è la chiesa cattolica della scienza e, in quanto tale, sarà l’ultima ad accogliere le donne nella propria ortodossia.” (Margaret Wertheim, “I pantaloni di Pitagora”, Instar libri, 1996),

Per oltre un secolo, il premio Nobel per la Fisica è stato un territorio quasi esclusivamente maschile. Fino a oggi, solo cinque donne hanno ricevuto questo riconoscimento.

Cinque su più di 220 premiati in 124 anni, a testimonianza di quanto sia stato difficile per le scienziate ottenere pieno riconoscimento nel mondo della ricerca.

• Marie Sklodowska-Curie (1903) – premiata per le sue ricerche pionieristiche sulla radioattività, che aprirono la strada alla fisica nucleare.

• Maria Goeppert-Mayer (1963) – per la formulazione del modello a gusci nucleari, fondamentale per la comprensione della struttura dell’atomo.

• Donna Strickland (2018) – per l’invenzione della tecnica di amplificazione a impulsi chirp, che ha rivoluzionato la fisica dei laser.

• Andrea Ghez (2020) – per la scoperta del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea, risultato di anni di osservazioni astronomiche di altissima precisione.

• Anne L’Huillier (2023) – per i suoi studi sugli impulsi di luce ad attosecondi, che consentono di osservare la dinamica degli elettroni all’interno della materia.

Tra le grandi protagoniste escluse da questo elenco spicca Lise Meitner, coautrice della scoperta della fissione nucleare, a cui il Comitato Nobel negò il riconoscimento, assegnandolo nel 1944 al solo Otto Hahn. Una mancanza che la storia della scienza continua a considerare una grave ingiustizia.

Tutte le Nobel della scienza: http://www.universitadelledonne.it/nobeldonne.htm

Per approfondire: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie”, Ledizioni, Milano, 2023.

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Donne e fisica dopo i Nobel 2025

“La Fisica è la chiesa cattolica della scienza e, in quanto tale, sarà l’ultima ad accogliere le...
empty alt

L’Opec sul petrolio gioca al ribasso

Sembra che l’Opec sia tornata al passato, ai primi anni Dieci del nuovo secolo, quando...
empty alt

“L’ombra del corvo”, film struggente, inquietante, a tratti spaventoso

L’ombra del corvo, regia di Dylan Southern, (titolo originale The Thing with Feathers, tratto dal...
empty alt

La seconda missione dell’ivacaftor, farmaco finora attivo contro la fibrosi cistica

Nel mondo della medicina di precisione l’ivacaftor, uno dei primi farmaci approvato contro la...
empty alt

Anci e Legambiente al Governo: stanziare maggiori fondi per demolizione immobili abusivi

Come emerge dall’indicatore sull’abusivismo edilizio curato dall’Istat in collaborazione con il...
empty alt

Il "Big Beautiful Bill Act" di Trump fa esplodere il debito pubblico Usa

Un corposo paper pubblicato di recente dal NBER ci mette nella condizione di comprendere meglio...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top