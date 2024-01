Appuntamenti

La matematica non è solo roba da maschi

Si terrà venerdì 26 gennaio 2024 la tradizionale "Sfida Matematica Femminile" per gruppi di ragazze, lanciata dall’Università Cattolica di Brescia.

La sfida mette in campo ogni anno non solo la capacità tecnica di risolvere meri esercizi, ma anche la voglia di lavorare in gruppo e condividere la passione matematica al fine di trovare una soluzione comune a un problema complesso.

Alla gara femminile parteciperanno studentesse, suddivise in squadre, provenienti dalle scuole superiori dalle province di Brescia, Bergamo e Milano.

Le squadre vincitrici si aggiudicheranno la partecipazione alla finale delle Olimpiadi della Matematica che si svolgeranno a maggio, insieme alle squadre MISTE che si qualificheranno nel circuito tradizionale.

La disfida femminile quest'anno è stata dedicata a Ingrid Daubechies (Foto a fianco), nata nel 1954, una matematica e fisica belga che dal 2011 è James B. Duke Professor presso l'Università di Duke, North Carolina.

Conosciuta principalmente per il suo lavoro sulle wavelet nella compressione di immagini, è stata la prima donna ad essere nominata docente ordinaria di Matematica all'Università di Princeton (2004), la prima donna ad essere eletta presidente dell'Unione Matematica Internazionale (2011-2014), la prima donna a vincere il Premio Wolf per la Matematica (2023).

Si è occupata inoltre di matematica per il restauro delle opere d'arte e di matematica ricreativa, tramite il progetto Mathemalchemy.

Forza ragazze, la matematica non è solo roba da maschi!

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/