I magnifici set. I giardini toscani nella storia del cinema

È online la mostra digitale "I magnifici set. I giardini toscani nella storia del cinema", a cura dello storico dell'arte Andrea Baldinotti, seconda esposizione del 2023 del Centro d'ateneo di Studi sul Paesaggio in Toscana PaTos, presso l'Unversità per Stranieri di Siena (Unistrasi).

Per Baldinotti, “Quella della Toscana e il cinema è una lunga storia d’amore che corre, ormai, lungo l’arco di oltre un secolo. Fin quasi dalla sua nascita, a partire dai primi anni del Novecento, la regione s’è offerta come mèta privilegiata d’un immaginario in grado di unire in maniera totalizzante la mitologia del suo passato carico di storia al fascino di una terra dal paesaggio sorprendentemente mutevole nella sua decantata bellezza.

La mostra, con il suo ricco corredo fotografico e alcune clip tratte dai film di importanti registi nazionali e internazionali è visitabile al link: https://www.centropatos.it/i-magnifici-set-i-giardini-toscani-nella-storia-del-cinema/

