Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 25 Ott 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17
Film & Libri

“Il sentiero azzurro”, inno alla ribellione di una donna contro regimi autoritari e stereotipi sull'età

Dettagli
Redazione

Il sentiero azzurro, regia di Gabriel Mascaro, con Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu), Miriam Socarras (Roberta), Adanilo Reis (Ludemir), Clarissa Pinheiro (Joana), Rosa Malagueta (Esmeraldina), Dimas Mendonça (Ivan), Daniel Ferrat (Bruno), Heitor Loris (Daniel), Rafael César (Dalson), Isabela Catão (Vanessa), Erismar Fernandes Rodrigues (Orla), Daniela Reis (Junia), Diego Bauer (Genivaldo), Tony Ferreira (Arkindo), Karol Medeiros (Michely), Julia Kahane (Karoline), Robson Ney (Eliseu), Luana Brandão (Natalia), Ítalo Rui (Paulo), Amanda Costa (Nina); Produzione: Desvia Filmes (Brasile) e Cinevinay (Messico), con la co-produzione di Quijote Films (Cile) e Viking Films (Paesi Bassi); Brasile, Messico, Paesi Bassi, Cile, - 2025; Durata: 85’; Sceneggiatura: Gabriel Mascaro, Tibério Azul, Murilo Hauser; Fotografia: Guillermo Garza Morales; Montaggio: Omar Guzmán, Sebastián Sepúlveda; Suono: Sheyla Pool; Costumi; Gabriella Marra; Distribuzione: Officine Ubu; nelle sale cinematografiche da giovedì, 30 ottobre 2025.

Il film è stato presentato e premiato al Festival di Berlino 2025, dove ha vinto l'Orso d'argento – Gran premio della giuria e il Premio della Giuria Ecumenica.

Recensione consigliata su mymovies.it

TRAILER

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Il sentiero azzurro”, inno alla ribellione di una donna contro regimi autoritari e stereotipi sull'età

Il sentiero azzurro, regia di Gabriel Mascaro, con Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu),...
empty alt

Florence Lawrence, prima diva del cinema muto e inventrice

I dispositivi che oggi diamo per scontati su ogni automobile - le frecce direzionali e le luci di...
empty alt

Con l’arrivo dell’euro digitale quale sorte per il contante, che gode di ottima salute?

Sarà molto interessante osservare quale sarà la sorte del contante fisico una volta che la Bce...
empty alt

“Entanglement, la macchina umana”. Cosa non si fa per la ricerca!

Entanglement, la macchina umana, di Verena Mira – Edizioni Progetto Cultura – settembre 2025 – pp....
empty alt

Il mercato illegale di sabbia nel mondo: per valore è terzo, dopo droga e contraffazione

La sabbia vale oro. Il furto, durato decenni, da noi è praticamente concluso perché è rimasto poco o...
empty alt

Omicidio Vassallo, la pronuncia del Tribunale sull’ammissione delle parti civili

Anche l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) è ufficialmente parte civile nel processo...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top