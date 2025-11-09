“I colori del tempo”, film di Cédric Klapisch con un grande cast corale

I colori del tempo (titolo originale: La venue de l'avenir), regia di Cédric Klapisch, con con Suzanne Lindon (Adèle), Abraham Wapler (Seb), Julia Piaton (Céline), Zinedine Soualem (Abdel), Vincent Macaigne (Guy), Paul Kircher (Anatole), Vassili Schneider (Lucien), Cécile De France (Calixte de La Ferrière), François Berléand (Vitor Hugo), Sara Giraudeau (Odette), Raïka Hazanavicius (Rose), Jonas Paz-Benavides (Artiste), Alice Grenier (Berthe Morisot), Angèle Garnier (Violette); Claire Pommet (Fleur, singer), Fred Testot (Félix Nadar), Louise Pascal (La cliente de Nadar), Valentin Campagne (Gaspard), Cassandra Cano (Leslie); Genere: Commedia; Francia, 2025; Durata: 124'; Sceneggiatura: Santiago Amigorena, Cédric Klapisch; Scenografia: Marie Cheminal; Fotografia: Alexis Kavyrchine; Costumi: Pierre-Yves Gayraud; Trucco: Aude Cogrel, Frédérique Foglia, Jane Milon; Distribuzione: Teodora Film; nelle sale cinematografiche da giovedì, 13 novembre 2025.
Il film è stato presentato in anteprima, fuori concorso, al Festival di Cannes 2025.
TRAILER