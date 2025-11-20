“40 secondi”, film ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte

40 secondi, regia di Vincenzo Alfieri, con Jastin De Vito (Willy), Francesco Gheghi (Maurizio), Enrico Borello (Cosimo), Francesco Di Leva (Ludovico), Beatrice Puccilli (Michelle), Sergio Rubini (Il prof.), Maurizio Lombardi (Chef Tocai), Luca Petrini (Lorenzo), Giordano Giansanti (Federico), Chiara Celotto (Rossella), Massimo Carotenuto (Sebastiano), Davide Valle (Alessandro), Manuel Venanzi (Simone), Daniele Cartocci (Christian), Carmine Alfano (Ginetto); Genere: Biografico, Drammatico; Italia, 2025; Durata: 121’; Sceneggiatura: Vincenzo Alfieri, Giuseppe Stasi, dall'omonimo libro di Federica Angeli; Fotografia: Andrea Reitano; Montaggio: Vincenzo Alfieri; Scenografia: Elisabetta Zanini; Musica: Alessandro Bencini; Suono: Cristiano Ciccone, Adriano Di Lorenzo, Gianfranco Marongiu; Trucco: Lucia Patullo; Costumi: Maria Cristina La Parola; Produzione: Gianluca Leurini, Matteo Leurini, Roberto Proia; Distribuzione: Eagle Pictures; nella sale cinematografiche dal 19 novembre 2025.
Il film, ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020, è stato presentato e premiato a Roma Film Festival 2025
