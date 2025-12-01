Giornale on-line fondato nel 2004

“The Teacher”, film di lotta ispirato a fatti reali sulla tragica realtà palestinese

Redazione

The Teacher, regia di Farah Nabulsi, con Saleh Bakri (Basem El-Saleh), Imogen Poots (Lisa), Muhammad Abed Elrahman (Adam), Stanley Townsend (Simon Cohen), Paul Herzberg (Liberman), Andrea Irvine (Rachel Cohen), Mahmoud Bakri (Yacoub), Einat Weitzman (Orit); Genere: Drammatico; Gran Bretagna, 2023; Durata: 115’; Sceneggiatura: Farah Nabulsi; Fotografia: Gilles Porte; Scenografia: Nael Kanj; Musica: Alex Baranowski; Arredatrice: Sami Zarour; Suono: Ben Baird, Matthew Kabby Kabakoff; Produzione: Ossama Bawardi, Tony Tabatznik, Isam Salfiti, Susan Rockefeller, Farah Nabulsi, May Jabareen, Luke Healy, Sawsan Asfari; Distribuzione: Eagle Pictures; nelle sale cinematografiche da giovedì, 11 dicembre 2025.

TRAILER

