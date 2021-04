Fisica, autrice di testi importanti come "Conversazioni con Evelyn Fox-Keller "del 1991 e "La nube e il limite" del 1990, Elisabetta Donini ha attuato una puntuale e approfondita analisi critica del formarsi della scienza e delle sue categorie e ha posto le basi per quella “coscienza del limite” che oggi è diventata un sentimento forte nel movimento “Fridays for future”.

Da leggere, il suo intervento pubblicato negli Atti del Convegno "Donne e scienza. Oseremo disturbare l'universo?", Lecce 2006.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice su " Donne e scienza"

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/sara.sesti13