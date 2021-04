Collective , regia di Alexander Nanau, con Narcis Hogea, Catalin Tolontan, Mirela Neag, Camelia Roiu, Razvan Lutac, Tedy Ursuleanu, Vlad Voiculescu; Sceneggiatura: Alexander Nanau, Antoaneta Opris; Fotografia: Alexander Nanau; Montaggio: Alexander Nanau, George Cragg, Dana Bunescu; Effetti: Matei Ovejan; Suono: Mihai Grecea, Angelo Dos Santos, Michel Schillings, Florin Tabacaru; Francia, Lussemburgo - 2019; Genere: drammatico; Durata: 109’; Produzione: Alexander Nanau, Bianca Oana per Alexanmder Nanau Production, Bernard Michaux per Samsa Film, Hanka Kastelicova per Hbo Euripe, Mdr, Rts, Rsi, Yes Docu; Distribuzione: I Wonder Pictures; nelle sale dal 26 aprile 2021.

