Adorazione , regia di Fabrice du Welz, con Thomas Gioria - Paul, Fantine Harduin - Gloria, Benoît Poelvoorde - Hinkel, Laurent Lucas - Padre di Gloria, Anaël Snoek - Simone, Gwendolyn Gourvenec, Peter Van den Begin, Charlotte Vandermeersch, Jean-Luc Couchard, Renaud Rutten; Sceneggiatura: Fabrice du Welz, Romain Protat, Vincent Tavier; Fotografia: Manuel Dacosse; Musiche: Vincent Cahay; Montaggio: Anne-Laure Guégan; Scenografia: Emmanuel de Meulemeester; Costumi: Florence Scholtès, Christophe Pidre; Suono: Fred Meert; Francia, Belgio – 2019; Genere: Drammatico; Durata: 98’; Produzione: Vincent Tavier per Panique!, Manuel Chiche, Violaine Barbaroux per The Jokers Film; Distribuzione: Wanted; nelle sale dal 19 maggio 2022; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13.

