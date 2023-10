Enti di ricerca

Fondazione IIT, la relazione dalla Corte dei conti sulla gestione 2021

Con Determinazione n.99/2023, pubblicata 25 settembre scorso, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti ha trasmesso alle Presidenze della Camera e del Senato della Repubblica la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per l’esercizio 2021, unitamente al conto consuntivo, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo.

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) ha natura giuridica di soggetto di diritto privato e ciò comporta la non applicabilità allo stesso della disciplina sul lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e di quella sugli enti pubblici di ricerca (decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218). E' finanziata in modo prevalente da risorse pubbliche; è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), ed è ricompresa nell’elenco predisposto annualmente dall’Istat, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ha la qualifica, di matrice comunitaria, di organismo di diritto pubblico.

Relativamente all’attività scientifica svolta nel 2021, la Corte segnala, oltre all’aggiornamento intermedio del Piano strategico 2018-2023 con l’introduzione di sei nuove iniziative scientifiche nei campi dell’intelligenza artificiale, dei nanomateriali, dei sistemi intelligenti, dello sviluppo sostenibile, del RNA e della robotica, il maggiore impulso dato al trasferimento di tecnologia cui viene affidato un ruolo centrale nella strategia di IIT.

Quanto alla attività contrattuale, i Magistrati contabili evidenziano l’elevato numero degli affidamenti diretti, dovuto sia alle peculiarità delle attività di ricerca, sia al modello organizzativo, incentrato sull’autonomia dei singoli laboratori e sulla conseguente parcellizzazione delle attività di acquisto.

Con riferimento alla spesa per il personale, nel 2021 il costo complessivo è stato pari a 84 mln (77,3 mln del 2020), con un incremento dell’8,6 per cento in raffronto all’anno precedente.

In particolare, è aumentato il numero sia delle unità di personale a tempo indeterminato (+3,1 per cento), sia quello dei dipendenti a tempo determinato (3,6 per cento) o con contratti di collaborazione (9,3 per cento). La retribuzione media registra una lieve contrazione (-0,6 per cento), dovuta ad una riduzione del costo medio del personale dipendente a tempo determinato (-11,3 per cento) e dei collaboratori (- 0,5 per cento), solo in parte compensato dall’incremento della retribuzione media del personale a tempo indeterminato (2,5 per cento).

Il rapporto tra costi del personale e costi della produzione è stato pari al 57,9 per cento, in lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Con riferimento ai principali dati contabili e finanziari, l'avanzo economico, pari nel 2021 aeuro 5.004.084, registra un decremento del 28 per cento in raffronto all’anno precedente. Il patrimonio netto, pari ad euro 243.970.826, evidenzia una diminuzione del 27,3 per cento, correlata all’avvenuto trasferimento dei fondi vincolati a specifici progetti, fra cui il co-finanziamento, previsto da un apposito protocollo MEF-MIUR-IIT, di alcuni progetti PRIN riconducibili a settori scientifici inerenti alle aree di interesse della Fondazione.

La voce “immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, pari a 190,6 mln, ha subito un incremento di 7 mln, da ricondursi principalmente all’aumento delle immobilizzazioni materiali che hanno fatto registrare nel 2021 un incremento di 8 mln.