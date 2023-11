Enti di ricerca

Nella classifica 2023 di Clarivate Analytics, sette docenti della Statale di Milano

Sette docenti dell’Università degli Studi di Milano sono stati inseriti tra gli "Highly Cited Researchers 2023", la classifica di Clarivate Analytics che gestisce in modo indipendente l'ISI Web of Science, i cui database raccolgono ed elaborano i metadati dalle pubblicazioni scientifiche, identificando quindi gli scienziati che si sono contraddistinti a livello internazionale in tutti i campi della ricerca. Si tratta di Spinello Antinori, Alberico Catapano, Giuseppe Curigliano, Massimo Galli, Carlo La Vecchia, Salvatore Siena, Giuseppe Viale.

Spinello Antinori è docente di Malattie infettive al dipartimento di Scienze biomediche e cliniche e direttore dell’UOC Malattie Infettive III dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco. Il professor Antinori si occupa di studi sulla malaria e altre patologie tropicali neglette (leishmaniosi, malattia di Chagas,

schistosomiasi). Ha contribuito, in maniera rilevante, agli studi clinico-epidemiologici relativi al Sars-CoV 2.

Alberico Catapano insegna Farmacologia al dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e dirige i Centri rispettivamente di epidemiologia e farmacologia preventiva dell'Università Statale di Milano e per lo studio dell'aterosclerosi presso l'Ospedale "Bassini" e l'IRCCS Multimedica. Il professor Catapano si occupa di studi su aterosclerosi, lipidi, lipoproteine, dislipidemie genetiche e identificazione di bersagli terapeutici e valutazione di farmaci ipolipemizzanti.

Giuseppe Curigliano, docente di Oncologia Medica al dipartimento di Oncologia ed EmatoOncologia dell’Università Statale di Milano, è direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia ed è responsabile del Reparto di Degenza Medica per i tumori solidi. La sua esperienza clinica è concentrata sullo sviluppo di nuovi farmaci ed approcci terapeutici innovativi, con particolare interesse nel trattamento del tumore mammario.

Massimo Galli, già docente di Malattie Infettive del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università Statale e primario del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco, è stato un punto di riferimento internazionale nella lotta contro l'Aids e, negli ultimi anni, ha profuso grande impegno come medico e come studioso, con il suo team di ricerca, sul Covid19.

Carlo La Vecchia è docente di Statistica medica al dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e si occupa, tra l'altro, di epidemiologia dei tumori, malattie cardiovascolari, patologie perinatali e altre malattie importanti, oltre alle più recenti indagini sulla diffusione del Covid-19.

Salvatore Siena insegna Oncologia medica al dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia e dirige il Niguarda Cancer Center. Durante la sua pluriennale attività di ricerca, il professor Siena si è occupato, in particolare, dello sviluppo di nuovi approcci terapeutici destinati al trattamento del

tumore al colon-retto.

Giuseppe Viale è docente di Anatomia patologica presso il dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell'Università Statale e direttore del dipartimento di Anatomia patologica e Medicina di laboratorio presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Tra i suoi interessi di studio e ricerca, i

marcatori prognostici e predittivi nel carcinoma mammario, l'anomala espressione di oncogeni e di geni oncosoppressori nelle neoplasie umane e le alterazioni nel controllo del ciclo cellulare e della apoptosi.

Com. St.