Enti di ricerca

UniStraSi celebra il centenario della nascita di Don Milani

L’Università per Stranieri di Siena (UniStraSi) comunica sul proprio sito web che il 29 e il 30 novembre prossimi, presso l'Aula Magna “Virginia Woolf”, si terrà il convegno "Don Milani: da un'idea di scuola, un'idea di società civile".

“A cento anni dalla nascita (1923) di Lorenzo Milani e a più di cinquanta anni dalla sua morte - scrive l’Ateneo - restano ancora la testimonianza della sua fede e, come sua eredità immateriale, l’indicazione forte, e non più eliminabile, che la scuola sia il ‘rimedio’ per mettere in atto condizioni di educazione e di formazione grazie alle quali gli emarginati, i deboli di ieri e di oggi, possono diventare ‘cittadini sovrani’, in una società attraversata da pesanti ingiustizie sociali nelle quali il sapere resta comunque privilegio di pochi”.



“Si prefigura - conclude il comunicato - una scuola che ponga sugli scudi la lingua e le lingue, senza nascondersi che la sua funzione, ‘tra il passato e il futuro’ tenendoli ‘presenti entrambi’, è quella di preparare i giovani che non esercitano diritti sovrani a saperli esercitare quando saranno in età; una scuola nella quale ‘il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno domani e che noi vediamo solo in confusione’.

Programma dell’evento