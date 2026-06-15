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Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia sul disturbo comportamentale del sonno REM isolato (iRBD), una condizione considerata tra i principali segnali precoci di Malattia di Parkinson.

I pazienti affetti da iRBD tendono a “mettere in scena” i propri sogni durante il sonno, con vocalizzazioni, agitazione e movimenti involontari.

Lo studio, coordinato dal professor Antonio Pisani, responsabile del Centro Disordini del Movimento della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia, svoltosi in collaborazione con CNR, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si è concentrato sull’analisi dei neuroni olfattivi e sul ruolo della prokineticina-2 (PROK2), un peptide con funzione neuroprotettiva.

I ricercatori hanno osservato che nei pazienti con iRBD la PROK2 risulta ridotta nei neuroni olfattivi, suggerendo un’alterazione precoce dei meccanismi neuroprotettivi coinvolti nei processi neurodegenerativi.

«Abbiamo osservato che nei pazienti con iRBD la PROK2 nei neuroni olfattivi risulta downregolata – spiega il professor Antonio Pisani. Questo dato suggerisce una possibile alterazione precoce dei sistemi di difesa neuronale nelle fasi iniziali della malattia».

Il risultato assume particolare rilevanza anche dal punto di vista diagnostico. Attraverso un semplice prelievo mediante brushing nasale, infatti, è possibile ottenere neuroni olfattivi utili per studiare alterazioni biologiche associate alle fasi precoci della neurodegenerazione. Si tratta di una metodica poco invasiva e facilmente ripetibile, che potrebbe rappresentare in futuro un’alternativa più semplice e accessibile rispetto a tecniche diagnostiche avanzate e costose.

Lo studio apre quindi nuove prospettive per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio di sviluppare malattie neurodegenerative e conferma ancora una volta il ruolo della Fondazione Mondino IRCCS come centro di riferimento nello studio dei disordini del movimento e delle malattie neurodegenerative.

(Fonte: Fondazione Mondino IRCCS)