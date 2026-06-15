Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 15 Giu 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Enti di ricerca

Università & Ricerca

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Dettagli
Redazione

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia sul disturbo comportamentale del sonno REM isolato (iRBD), una condizione considerata tra i principali segnali precoci di Malattia di Parkinson.

I pazienti affetti da iRBD tendono a “mettere in scena” i propri sogni durante il sonno, con vocalizzazioni, agitazione e movimenti involontari.

Lo studio, coordinato dal professor Antonio Pisani, responsabile del Centro Disordini del Movimento della Fondazione Mondino IRCCS di Pavia, svoltosi in collaborazione con CNR, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", si è concentrato sull’analisi dei neuroni olfattivi e sul ruolo della prokineticina-2 (PROK2), un peptide con funzione neuroprotettiva.

I ricercatori hanno osservato che nei pazienti con iRBD la PROK2 risulta ridotta nei neuroni olfattivi, suggerendo un’alterazione precoce dei meccanismi neuroprotettivi coinvolti nei processi neurodegenerativi.

«Abbiamo osservato che nei pazienti con iRBD la PROK2 nei neuroni olfattivi risulta downregolata – spiega il professor Antonio Pisani. Questo dato suggerisce una possibile alterazione precoce dei sistemi di difesa neuronale nelle fasi iniziali della malattia».

Il risultato assume particolare rilevanza anche dal punto di vista diagnostico. Attraverso un semplice prelievo mediante brushing nasale, infatti, è possibile ottenere neuroni olfattivi utili per studiare alterazioni biologiche associate alle fasi precoci della neurodegenerazione. Si tratta di una metodica poco invasiva e facilmente ripetibile, che potrebbe rappresentare in futuro un’alternativa più semplice e accessibile rispetto a tecniche diagnostiche avanzate e costose.

Lo studio apre quindi nuove prospettive per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio di sviluppare malattie neurodegenerative e conferma ancora una volta il ruolo della Fondazione Mondino IRCCS come centro di riferimento nello studio dei disordini del movimento e delle malattie neurodegenerative.

(Fonte: Fondazione Mondino IRCCS)

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Parkinson: ricerca della Fondazione Mondino apre nuove prospettive per la diagnosi precoce

Presentati al congresso LIMPE-DISMOV di Rimini nuovi risultati della Fondazione Mondino IRCCS di...
empty alt

Alexandra David-Néel, pioniera del dialogo tra Buddismo e Occidente

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, una silenziosa rivoluzione attraversò il...
empty alt

Libertà per Domenico Centrone, Dina Alberizia e tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla

Dal 2010, openPetition aiuta le persone a promuovere il cambiamento. Come piattaforma di...
empty alt

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti

La strozzatura di Hormuz inizia a fare vedere i suoi effetti, viene da dire, sfogliando l’ultimo...
empty alt

Rapporto Anvur: Università di Firenze al top in Italia per qualità della ricerca

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto finale della Valutazione della Qualità della Ricerca...
empty alt

Arriva l’estate, riaprono i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis

Riaprono per la stagione estiva i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top