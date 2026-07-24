Hong Wang, Medaglia Fields 2026, massimo riconoscimento internazionale per la matematica

La matematica Hong Wang è una dei quattro vincitori della Medaglia Fields 2026, il massimo riconoscimento internazionale per la matematica, spesso considerato l’equivalente del Premio Nobel per questa disciplina.
Il premio viene assegnato ogni quattro anni dall’Unione Matematica Internazionale a scienziati di età inferiore ai quarant’ anni.
Nata in Cina nel 1991, Hong Wang è stata premiata per i suoi fondamentali contributi all’analisi armonica e alla teoria geometrica della misura.
Dal 2025 insegna in Francia, presso l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), ed è la terza donna a ricevere la Medaglia Fields nei novant’anni di storia del premio.
L’annuncio dei vincitori è stato dato a Philadelphia, negli Stati Uniti, in apertura del Congresso Internazionale dei Matematici (ICM 2026).
La prima donna a conquistare la Medaglia Fields fu, nel 2014, l’iraniana Maryam Mirzakhani, scomparsa prematuramente tre anni dopo. In suo onore, il 12 maggio, giorno della sua nascita, è stato proclamato Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica.
Nell’edizione del 2022, il riconoscimento era stato assegnato all’ucraina Maryna Viazovska, che dal 2018 insegna e svolge attività di ricerca presso il Politecnico Federale di Losanna (EPFL).
Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
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