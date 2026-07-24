Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 24 Lug 2026
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Approfondimenti

Approfondimenti

Hong Wang, Medaglia Fields 2026, massimo riconoscimento internazionale per la matematica

Dettagli
Sara Sesti

La matematica Hong Wang è una dei quattro vincitori della Medaglia Fields 2026, il massimo riconoscimento internazionale per la matematica, spesso considerato l’equivalente del Premio Nobel per questa disciplina.

Il premio viene assegnato ogni quattro anni dall’Unione Matematica Internazionale a scienziati di età inferiore ai quarant’ anni.

Nata in Cina nel 1991, Hong Wang è stata premiata per i suoi fondamentali contributi all’analisi armonica e alla teoria geometrica della misura.

Dal 2025 insegna in Francia, presso l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), ed è la terza donna a ricevere la Medaglia Fields nei novant’anni di storia del premio.

L’annuncio dei vincitori è stato dato a Philadelphia, negli Stati Uniti, in apertura del Congresso Internazionale dei Matematici (ICM 2026).

La prima donna a conquistare la Medaglia Fields fu, nel 2014, l’iraniana Maryam Mirzakhani, scomparsa prematuramente tre anni dopo. In suo onore, il 12 maggio, giorno della sua nascita, è stato proclamato Giornata Internazionale delle Donne nella Matematica.

Nell’edizione del 2022, il riconoscimento era stato assegnato all’ucraina Maryna Viazovska, che dal 2018 insegna e svolge attività di ricerca presso il Politecnico Federale di Losanna (EPFL).

Per approfondire

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Hong Wang, Medaglia Fields 2026, massimo riconoscimento internazionale per la matematica

La matematica Hong Wang è una dei quattro vincitori della Medaglia Fields 2026, il massimo...
empty alt

Vino, solfiti e sicurezza stradale: studio al simulatore analizza effetti sulla guida

Quanto conta, per la sicurezza stradale, non solo la quantità di alcol assunta, ma anche la...
empty alt

Gradimento dei Sindaci e capacità amministrativa a confronto

Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Sindaco?”. E’...
empty alt

Mary Anning, una delle pioniere della paleontologia

Dorset, Inghilterra, 1811. A soli 12 anni, una ragazzina ritrovò il primo scheletro completo di...
empty alt

Identificato nuovo meccanismo che regola la perdita di sinapsi nell’Alzheimer

Nel cervello, le connessioni tra neuroni, chiamate sinapsi, vengono continuamente controllate e...
empty alt

Per non dimenticare quel che accadde a Genova 25 anni fa in occasione del G8

TESTIMONIANZA. Nel 25.mo anniversario della manifestazione del luglio 2001 al G8 di Genova,...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top