Licypriya Kangujam, ospite di Green&Blue Festival

Licypriya Kangujam, l’undicenne che sta cambiando l'India, è stata una delle protagoniste del Festival G&B, durante la speciale serata ‘Earth For All’, al Tempio di Venere, nel Parco Archeologico del Colosseo a Roma, nella notte del 5 giugno 2023.

"Parlo per i bambini che muoiono per la crisi climatica" è stato l’esordio dell’intervento dell’attivista che ha fondato Child Movement e ha girato il mondo per combattere la sua battaglia ecologista.

Militante per il clima dall’età di 6 anni, è una delle più impegnate a livello globale. Nel giugno 2022 ha trasformato l'iconico Taj Mahal in un monumento privo di inquinamento da plastica e, grazie ai suoi sit-in, il presidente dell'India ha firmato una legge contro l'inquinamento atmosferico.

Ha parlato in oltre 400 istituzioni in più di 32 Paesi e lavora come consulente per il clima del “Child Rights International Network” (CRIN) di Londra.

Lotta per l’educazione climatica a scuola: “Se ogni governo riuscisse a mettere in pratica l'educazione climatica rendendola obbligatoria nel curriculum scolastico, il mio sogno di un futuro più verde sarebbe coronato".

Non manca mai di ricordarci che: "Le nostre belle case, le nostre auto di lusso e i nostri soldi non avranno alcun valore in un Pianeta morto".

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/