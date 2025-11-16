“Un pianeta sano per una vita sana”, Isde Italia - Medici per l’Ambiente a congresso

Il 25 novembre prossimo saranno esattamente 35 anni dalla nascita dell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE Italia). 35 anni di battaglie condotte dall’Associazione a tutela della salute e della salvaguardia ambientale.

In questa occasione, dal 23 al 25 novembre si terrà il Congresso annuale a Sansepolcro, dal titolo “A healthy planet for a healthy life“, Un pianeta sano per una vita sana.

L’evento avrà una connotazione internazionale, con la partecipazione di autorevoli relatori appartenenti ad agenzie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, o l’UNEP, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente, rappresentanti di società scientifiche ed associazioni europee e mondiali impegnate sulle tematiche ambientali e sanitarie.

Si parlerà della triplice crisi planetaria “Health in the Triple Planetary Crisis: Climate change, Pollution, and Biodiversity loss” ma anche dell’impatto ambientale che stanno producendo i vari conflitti in corso vicino a noi, con le devastazioni e le uccisioni di massa.

Non mancherà una discussione approfondita sui tanti temi che preoccupano la comunità scientifica riguardo alla stretta correlazione fra le varie modalità di inquinamento e gli effetti sulla salute delle persone Environmental and health: what are we doing or what should we be doing? What are innovative measures to take? nonché su come tradurre in azioni politiche e decisioni istituzionali adeguate la consapevolezza di quanto la scienza ci dice in merito a questi argomenti Science on environment, health and climate: a stronger alliance among institutions and NGOs.

Il Congresso si concluderà con una proposta di “alleanza” fra tutti coloro (scienziati, operatori sanitari, ONG, istituzioni), che intendono battersi, in un mondo digitale e sempre più caratterizzato dal ruolo della Intelligenza Artificiale, per affrontare sfide vecchie e nuove, sempre a tutela della salute e dell’ambiente Alliance for a future health workforce strategy on digital and green skills.

Il programma dell'evento

(Fonte: Isde Italia)