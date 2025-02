Approfondimenti

Cynthia Breazeal, pioniera della robotica sociale

Nata nel 1967 a Albuquerque, New Mexico, Cynthia Breazeal è una scienziata e imprenditrice, fondatrice del Personal Robots Group presso il MIT Media Lab di Cambridge, Massachusetts.

Figlia di due scienziati, si è avvicinata presto all’informatica e all’ingegneria. Ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica e informatica presso l’Università della California, Santa Barbara, nel 1989, proseguendo con un master, nel 1993, e un dottorato, nel 2000, nella stessa disciplina.

Dopo aver osservato un robot della NASA, ha deciso di concentrarsi sulla robotica sociale, disciplina che studia lo sviluppo di robot capaci di interagire con gli esseri umani in contesti sociali. Progettati per essere amichevoli e intuitivi, questi sistemi sfruttano l’Intelligenza Artificiale e la comprensione del linguaggio naturale per rispondere ai bisogni delle persone.

Breazeal ha inoltre approfondito il ruolo dei segnali non verbali, dimostrando come migliorino l’interazione tra uomo e macchina.

Il suo gruppo di ricerca esplora l’impiego di assistenti robotici in settori come istruzione, pediatria, benessere e assistenza agli anziani, senza trascurare le implicazioni etiche, tra cui la dipendenza dalla tecnologia, la privacy dei dati e il rischio di sostituire le relazioni umane.

Nel 2022, è stata nominata presidente per il digital learning presso il MIT, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sull’Intelligenza Artificiale dentro e fuori l’ambito accademico.

In questa direzione ha avviato MIT RAISE, un’iniziativa che fornisce alle scuole di tutto il mondo risorse per promuovere un uso consapevole e responsabile dell’IA.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/