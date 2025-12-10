Giornata Mondiale dei Diritti Umani 2025: il ruolo delle scienziate

Diverse donne di scienza, in epoche e discipline differenti, hanno unito ricerca e impegno per i diritti umani.
Tra di loro:
Rita Levi-Montalcini (neurologa, Nobel per la Medicina)
Ha sostenuto con forza il diritto all’istruzione, in particolare per le ragazze, e ha partecipato a iniziative per la dignità e l’autonomia delle donne.
Jane Goodall (primatologa britannica)
Oltre alle scoperte sugli scimpanzé, si è impegnata globalmente nella promozione dei diritti degli animali, dell’educazione e dello sviluppo sostenibile, legati ai diritti delle comunità locali.
Wangari Maathai (biologa kenyota, Premio Nobel per la Pace)
Fondatrice del “Green Belt Movement”, ha difeso diritti delle donne, democrazia e ambiente. È stata la prima donna africana a ricevere il Nobel per la Pace.
Vandana Shiva (fisica e filosofa indiana)
Ha lavorato a tutela della biodiversità, dei diritti delle comunità agricole e delle donne. È una delle voci più forti al mondo per la giustizia sociale e ambientale.
Per approfondire: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie”, Ledizioni 2023.
Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/