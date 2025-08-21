Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 21 Ago 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Approfondimenti

Approfondimenti

La scelta coraggiosa di Marie Curie, Albert Sabin e Ilaria Capua

Dettagli
Sara Sesti

Quando pensiamo a un farmaco o a un vaccino, la prima cosa che ci viene in mente è la salute. Ma dietro ogni scoperta ci sono anche domande spinose: chi detiene i diritti? Chi decide chi può accedervi? E, soprattutto, la scienza deve rispondere solo alla logica del profitto?

La pandemia ci ha ricordato quanto il sistema attuale sia fragile: il potere resta saldamente nelle mani delle grandi industrie farmaceutiche e i brevetti, spesso, diventano barriere. Per cambiare davvero le cose, serve ripensare non solo le regole della proprietà intellettuale, ma anche il rapporto stesso tra ricerca e mercato.

Eppure, nella storia della scienza, non sono mancati esempi luminosi di chi ha scelto una strada diversa: non brevettare le proprie scoperte e metterle gratuitamente a disposizione di tutti.

Tre figure, in particolare, hanno incarnato questa scelta etica e rivoluzionaria: Marie Curie, Albert Sabin e Ilaria Capua.

Marie Curie, pioniera della fisica e della chimica, decise di non brevettare il processo di isolamento del radio. Voleva che la comunità scientifica potesse lavorarci liberamente, senza ostacoli. Un gesto di generosità che ha permesso a intere generazioni di ricercatori di progredire.

Albert Sabin, negli anni Cinquanta, mise a punto il vaccino orale contro la poliomielite. Avrebbe potuto diventare miliardario, e invece lo offrì al mondo intero, salvando milioni di vite.

Ilaria Capua, nel 2006, scelse la via della condivisione quando isolò il virus dell’aviaria. Invece di depositare i dati in un archivio riservato, li rese pubblici su GenBank, un database ad accesso libero. Una decisione che ha fatto scuola e che ancora oggi viene considerata un punto di svolta per l’open science.

La sua convinzione è semplice e potente: se una ricerca è finanziata con denaro pubblico, i risultati devono essere di tutti.

Oggi viviamo in un’epoca in cui la condivisione delle conoscenze è diventata la linfa vitale del progresso scientifico. Senza accesso libero ai dati, i grandi balzi in avanti degli ultimi decenni sarebbero stati impensabili.

Per approfondire: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie”, Ledizioni, Milano 2023.

Sara Sesti
Matematica, ricercatrice in storia della scienza
Collabora con l'Università delle donne di Milano
facebook.com/scienziateneltempo/
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

La scelta coraggiosa di Marie Curie, Albert Sabin e Ilaria Capua

Quando pensiamo a un farmaco o a un vaccino, la prima cosa che ci viene in mente è la salute. Ma...
empty alt

Geraci Siculo, venerdì 22 agosto, “La notte delle chiese”

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di Bcsicilia”, venerdì 22 agosto 2025 si terrà a Geraci Siculo...
empty alt

Quando la solitudine diventa un business digitale

La solitudine non è certo una novità, ma negli ultimi anni è diventata molto più evidente e...
empty alt

Lobby del petrolchimico dicono no al primo trattato contro l'inquinamento da plastica

Dopo undici giorni di lavoro a Ginevra e tre anni di discussioni internazionali, i negoziati dell’Intergovernmental...
empty alt

John Fante Festival 2025 a Torricella Peligna, dal 21 al 24 agosto

Dal 21 al 24 agosto torna a Torricella Peligna, in Abruzzo, il John Fante Festival “Il dio di mio...
empty alt

“L’ultimo turno”: storia di un’infermiera che si contrappone alla debolezza dei suoi pazienti

L’ultimo turno, regia di Petra Biondina Volpe, con Leonie Benesch (Floria Lind), Jasmin Mattei...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top