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Teano, figura affascinante della tradizione pitagorica

Nella Crotone del VI secolo a.C., quando le coste della Magna Grecia risuonavano di miti e numeri, nacque Teano, destinata a diventare una delle figure più affascinanti della tradizione pitagorica.

Era circa il 550 a.C. quando la città accolse Pitagora e la sua scuola: un luogo singolare, dove — fatto raro per l’epoca — anche le donne potevano varcare la soglia del sapere. Teano fu tra queste.

Attorno alla sua figura si intrecciano storia e leggenda. Alcuni racconti la vogliono discepola devota, altri la indicano come moglie dello stesso Pitagora, unita a lui quando il maestro era già anziano.

Ma la verità si perde tra le pieghe del silenzio: la comunità pitagorica custodiva gelosamente i propri insegnamenti, e attribuire con certezza idee e scoperte ai singoli membri è, ancora oggi, un’impresa difficile.

Eppure, il nome di Teano emerge con forza. A lei vengono ricondotti scritti che spaziano dalla matematica all’astronomia, dalla filosofia alla medicina.

Il suo sguardo era rivolto oltre il visibile: cercava nei fenomeni naturali la traccia di una perfezione divina, un ordine nascosto che governava il cosmo.

In quell’antico modo di pensare, i cieli non erano solo materia, ma divinità. I pianeti stessi venivano venerati come esseri sacri — un’eco che sopravvive ancora oggi nei loro nomi.

L’astronomia, allora, aveva il compito di decifrare il linguaggio degli astri, di comprenderne i movimenti e le orbite. E poiché il cerchio era considerato la forma perfetta, i pitagorici immaginavano un universo armonico, dove ogni corpo celeste si muoveva in traiettorie circolari e a velocità costante.

Da questa visione nacque un cosmo ordinato e misterioso: dieci sfere concentriche che ruotavano attorno a un Fuoco centrale, eterno e invisibile.

Dall’esterno verso l’interno si disponevano le stelle fisse, poi Saturno, Giove, Marte, Mercurio e Venere, seguiti dal Sole, dalla Luna e infine dalla Terra. A completare l’armonia - e a onorare il numero perfetto per eccellenza - vi era una decima sfera: quella dell’Antiterra, un mondo nascosto agli occhi umani.

Questo modello, suggestivo e simbolico, lasciò un’impronta profonda. Divenne la base delle future teorie geocentriche, culminate secoli dopo nel sistema di Claudio Tolomeo, che avrebbe dominato la visione dell’universo fino al Rinascimento.

Solo con Niccolò Copernico si sarebbe aperta una nuova prospettiva, capace di ribaltare quell’antico ordine.

Ma Teano non fu soltanto una teorica del cosmo. Era conosciuta anche come abile medica e guaritrice, capace di unire sapere scientifico e pratica quotidiana.

Alla morte di Pitagora, fu lei a raccoglierne l’eredità, guidando la comunità e, insieme alle figlie, diffondendo gli insegnamenti del maestro.

Così, tra storia e memoria, Teano rimane una figura luminosa: una donna che, in un’epoca lontana, seppe guardare il cielo e cercarvi non solo stelle, ma armonia.

Per approfondire: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie dall’antichità all’IA” (Ledizioni 2026)