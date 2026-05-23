Approfondimenti

Le figure Kolam. Antichissima tecnica rituale tramandata di madre in figlia

I Kolam sono motivi ornamentali della tradizione indiana, disegnati sul terreno dalle donne all’ingresso delle abitazioni come gesto di protezione, purificazione e buon auspicio per la casa.

Alcune di queste figure, nate quasi cinquemila anni fa, si sono rivelate autentici “frattali”: strutture geometriche in cui la forma si ripete identica a scale diverse. Ingrandendo una qualsiasi parte del disegno, infatti, emerge una figura sorprendentemente simile all’originale, proprio come accade osservando al microscopio un fiocco di neve.

Negli ultimi anni i Kolam hanno attirato anche l’interesse dei ricercatori di Informatica, perché le loro proprietà geometriche e combinatorie rappresentano applicazioni ideali della teoria dei linguaggi formali.

Per approfondire: Attilia Cozzaglio e Francesca Magni