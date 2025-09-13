Editoriali

Storie della stazione di Pescara

Storie della stazione di Pescara: la foto a destra, fu scattata da un reporter del New York Times. Mio padre, Pietro, è a sinistra.

La locomotiva arrivava dopo un milione di chilometri percorsi con un sistema innovativo sperimentale di raccolta, condensazione del vapore e riciclo dell'acqua recuperata che riduceva drasticamente il fabbisogno di rifornimento idrico, fino ad allora assai frequente.

A fine sperimentazione all'arrivo c'erano ingegneri, progettisti, addetti stampa che chiesero al personale di bordo di posare per la foto. Il reporter statunitense lo chiese in italiano con accento partenopeo. A richiesta, prese l'indirizzo di Pietro e gli spedì la foto dagli USA.

Mio padre fu, successivamente, pioniere della trazione elettrica, dopo un corso di elettrotecnica che si svolse, per mesi, a Pisa.